Скрипт проверки фото на наличие водяного знака

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка149 просмотров

Нужен скрипт, который с высокой степенью точности опредлит, что на картинке есть водяной знак!

14 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров