как на reg.ru
Скрипт проверки фото на наличие водяного знака
Нужен скрипт, который с высокой степенью точности опредлит, что на картинке есть водяной знак!
Заявки фрилансеров
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