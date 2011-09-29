Нужно сделать возможность регистрировать русские ники. Научить плагин отрывать не site.ru/avchat3 а site.ru/videochat
Скрипт, отменяющий правило
Доброго времени суток.
Нужен скрипт проверки выполнения условий .
Есть магазин вещей оптово- розничный.
Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется на розничную.
есть условия оптовой покупки: это- когда ты выкупаешь весь размерный ряд определенной модели т.е. ты кладешь товар в корзину и тебе там предлогается купить весь размерный ряд по оптовой цене , если на против какого нибудь размера кол-во меняешь на 0 цена становиться розничной , так же есть модели в которых опт возможен уже от 2х 3х или 5ти размеров хотя и размеров в размерной сетке 8 (например можно выбрать 5 размеров из 8 и у тебя останется оптовая цена но если выберешь 4 из 8 то этого уже мало и цена меняется на розницу)
обязательное количество размеров для опта берется из прайса в соответствующем столбце.
вот и все.
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