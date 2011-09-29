Скрипт, отменяющий правило

Доброго времени суток.

Нужен скрипт проверки выполнения условий .

Есть магазин вещей оптово- розничный.

Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется на розничную.

есть условия оптовой покупки: это- когда ты выкупаешь весь размерный ряд определенной модели т.е. ты кладешь товар в корзину и тебе там предлогается купить весь размерный ряд по оптовой цене , если на против какого нибудь размера кол-во меняешь на 0 цена становиться розничной , так же есть модели в которых опт возможен уже от 2х 3х или 5ти размеров хотя и размеров в размерной сетке 8 (например можно выбрать 5 размеров из 8 и у тебя останется оптовая цена но если выберешь 4 из 8 то этого уже мало и цена меняется на розницу)

обязательное количество размеров для опта берется из прайса в соответствующем столбце.

вот и все.