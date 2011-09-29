Решить проблему в Joomla

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Завершен1 заявка158 просмотров

На сайте comilfo - service.ru в любом элементе каталога (пример: http://www.comilfo-service.ru/postelnye-prinadlezhnosti/podushki/item/467-podushka-styogannaya.html ) в хлебных крошках присутствуют 2 ссылки вместо одной на предыдущий раздел (Подушки Подушки). Надо исправить эту проблему.

Пишите цену и сроки.

Joomla
14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$150
2 дня
Денис очень быстро мне помог решить проблему, которую не могли решить другие программеры. Видно, что это большой специалист по Джумле. Очень советую его услуги.
Андрей детально объяснил по пунктам что ему требуется доработать на сайте. На протяжении доработок был на связи. Оплатил работу без задержек. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад

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