Флеш-заглушка для выбора отрасли сайта

Суть такая - у сайта будут 2 раздела различной тематики. Нужна заглушка, назначение которой - дать пользователю выбор, какой из разделов его интересует. Не статика, а какая-то динамика - появляющаяся надпись про содержание раздела, красивые слайды и т.д.

То есть экран будет разделен на 2 части тематические (подробное ТЗ после предложения).

Бюджет хотел бы услышать, слабо его себе представляю.