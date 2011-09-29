Модуль связи сайта с удаленной базой данных

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок291 просмотр

Необходимо обеспечить взаимодействие сайта компании такси с удаленным сервером для получения баланса клиентов и истории поездок. Вся информация хранится и обрабатывается на удаленном сервере. Сайт должен формировать запросы, получать ответ в виде данных и выводить его пользователю.

Вся документация по форме запросов, формату данных присутствует.

Срок реализации модуля: 4-5 раб. дней.

Дизайн макеты страниц и форм есть.

14 лет назад
acrobat37
47 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров