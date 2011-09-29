Выполнить граббинг данных, созд. интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок261 просмотр

Выполнить граббинг данных интернет магазина(включая все каталоги картинки названия и т.д) и создать идентичный(или максимально похожий) на моем сайте(joomla)

Как вариант воспользоваться готовым модулем под joomla,например(его нужно установить)

http://www.virtuemart.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=34

Или предложить свой вариант

Также дизайн+верстка

Joomla
14 лет назад
sogaz_2011
Фомин 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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