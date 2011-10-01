Требуется правки самописной кмс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок201 просмотр

Нужно осуществить правки самописной кмс.

Требуется хорошее знаниня php.

Требуется поправить title для некоторых разделов.

Сделать ЧПУ урлов в одном из разделов.

В принципе работа не сложная.

По срокам не горит.

PHP
14 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо Алексею. Справился с задачей. Я доволен. Будем работать дальше =)
Хороший заказчик. Четкое ТЗ. Оплатил все в срок.

Заявки фрилансеров

likan88
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
14 лет назад

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