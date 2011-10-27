Нужен плагин для Wordpress, функционал следующий:

1. Настройки - панель настроек, где пользователь указывает некоторые данные (4-5 текстовых полей)

2. После установки плагина под формой публикации нового поста появляется несколько дополнительных полей (3-4)

3. После публикации поста содержимое дополнительных полей и id поста записывается в БД (отдельные таблицы для плагина)

4. Содержимое дополнительных полей, id, title, content и permalink поста отправляются на удалённый сервер в формате XML

При подаче заявки скидывайте в ЛС примеры реализованных проектов, если возможно, с фрагментами кода и комментариями к ним

Более детальное ТЗ вышлю после подтверждения вашей заявки

P.S. Это первая часть проекта, потом планируются доработки, суммарный бюджет $1000. Если сработаемся по первой части, то остальное, естественно, закажу у того же исполнителя. Все детали, ссылки на работы, пожалуйста, пишите в ЛС здесь на сайте, общаться по скайпу или асе буду с тем, чья заявка будет подтверждена