Платный блок услуги

Нужен блок как тут free-lance.ru Верхний ряд-Купить это место

При помощи данного алгоритма проще будет сделать, если есть опыт в php+sql

1) Создаем таблицу SQL (проверка на ее наличие).

2) Вносим данные пользователя (ячейка с желанием разместить баннер, баннер ссылка, баннер объект, сумма на счету и т.д.).

3) Прибавляем число в ячейке «сумма на счету» при пополнении средств.

4) Если ячейка с желанием разместить баннер = 1(согласен true), баннер ссылка = (присутствует true), баннер объект = (присутствует true), сумма на счету > суммы необходимой для показа, делаем:

5) Цикл показа

… данные баннера

6) Проверки на остаток суммы, корректность ввода данных.