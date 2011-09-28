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Платный блок услуги
Нужен блок как тут free-lance.ru Верхний ряд-Купить это место
При помощи данного алгоритма проще будет сделать, если есть опыт в php+sql
1) Создаем таблицу SQL (проверка на ее наличие).
2) Вносим данные пользователя (ячейка с желанием разместить баннер, баннер ссылка, баннер объект, сумма на счету и т.д.).
3) Прибавляем число в ячейке «сумма на счету» при пополнении средств.
4) Если ячейка с желанием разместить баннер = 1(согласен true), баннер ссылка = (присутствует true), баннер объект = (присутствует true), сумма на счету > суммы необходимой для показа, делаем:
5) Цикл показа
6) Проверки на остаток суммы, корректность ввода данных.
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