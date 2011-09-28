Платный блок услуги

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Закрыт1 заявка85 просмотров

Нужен блок как тут free-lance.ru Верхний ряд-Купить это место

При помощи данного алгоритма проще будет сделать, если есть опыт в php+sql

1) Создаем таблицу SQL (проверка на ее наличие).

2) Вносим данные пользователя (ячейка с желанием разместить баннер, баннер ссылка, баннер объект, сумма на счету и т.д.).

3) Прибавляем число в ячейке «сумма на счету» при пополнении средств.

4) Если ячейка с желанием разместить баннер = 1(согласен true), баннер ссылка = (присутствует true), баннер объект = (присутствует true), сумма на счету > суммы необходимой для показа, делаем:

5) Цикл показа

  • … данные баннера
    • .

    6) Проверки на остаток суммы, корректность ввода данных.

    PHPSQL
    14 лет назад
    shash13
    48 лет
    14 лет в сервисе
    Был
    14 лет назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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