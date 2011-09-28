ВК, парсинг, jQuery/UI

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок166 просмотров

Небольшое приложение, желательно с JQuery/UI интерфейсом.

В двух словах: авторизуемся в вк, получаем список друзей и ввыводим их в таблице. Подробнее испольнителю.

jQuery
14 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров