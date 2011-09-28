Создать мод для phpbb 3.0.9

http://www.phpbbguru.net/community/topic23799.html

Требуется создать похожий мод для изменения времени и даты созданного сообщения и темы.

Описание мода: Мод добавляет к сообщениям дополнительную кнопку, посредством которой администратор может отредактировать дату написания сообщения.

Он очень помогает, когда используете мод перенесения сообщений из темы в тему, а сообщение автоматически становится по хронологическому порядку т.е. по дате и времени, но это не всегда удобно по этому порядок сообщений можно исправить изменением даты.