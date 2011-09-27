Требуется поправить 2 скрипта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок169 просмотров

Требуется оперативно внести изменения в 2 скрипта на php5, т.к. изменился дизайн сайтов-доноров. Требуемая квалификация: опыт работы с парсерами/постерами.

PHP
14 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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