Система процессинга на сайте под ключ

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Закрыт3 заявки203 просмотра

Необходимо разработать систему приема платежей с кредитных карт (Visa, Mastarcard) а так же с всех электронных систем РФ. Соблюдая все современные требования к безопасности платежей.

Нужен опытный разработчик.

Срок, предположительная стоимость

14 лет назад
europeandevelope
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров