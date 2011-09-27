Имеется 2 скрипта галереи фото. На одном загрузчик красивый, на другом функционал хороший. Как мне сказали, на этой флешке которую нужно прикрутить, используется фреймоворк uploadify
Каталог виртуальных визиток
Разработать сайт со следующим функционалом (дизайн не нужен):
1. Главная страница
2. Новости
3. FAQ
4. Работа с пользователем
5. Каталог пользователей с разбивкой по категориям, поиском.
Основной функционал при работе с пользователем:
1. Регистрация (как можно более простая, возможна интеграция с соцсетями через логинза)
2. Заполнение профиля (фото, телефоны, работа, увлечения и т.п.)
3. Возможность создания групп пользователей в рамках своего аккаунта
4. Возможность скрыть/открыть свои данные для других пользователей, поисковых роботов
5. Генерация короткой ссылки на просмотр своего аккаунта или аккаунта своих групп.
Желательно использование MODX, либо какого-то небольшого и простого движка.
Пожалуйста, оставляйте предложения в проекте.
Это не социальная сеть. Никакого общения, обмена фотографиями, контентом и т.п. не будет. Регистрация, заполнение профиля, короткая ссылка.
Заявки фрилансеров
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