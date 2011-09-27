Каталог виртуальных визиток

Разработать сайт со следующим функционалом (дизайн не нужен):

1. Главная страница

2. Новости

3. FAQ

4. Работа с пользователем

5. Каталог пользователей с разбивкой по категориям, поиском.

Основной функционал при работе с пользователем:

1. Регистрация (как можно более простая, возможна интеграция с соцсетями через логинза)

2. Заполнение профиля (фото, телефоны, работа, увлечения и т.п.)

3. Возможность создания групп пользователей в рамках своего аккаунта

4. Возможность скрыть/открыть свои данные для других пользователей, поисковых роботов

5. Генерация короткой ссылки на просмотр своего аккаунта или аккаунта своих групп.

Желательно использование MODX, либо какого-то небольшого и простого движка.

Пожалуйста, оставляйте предложения в проекте.

Это не социальная сеть. Никакого общения, обмена фотографиями, контентом и т.п. не будет. Регистрация, заполнение профиля, короткая ссылка.