Перенести сайт на другой хостинг и настроить

Привет всем!

Нужно перенести сайт (интернет-магазин) на другой хостинг.

Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало при дальнейшей работе.

Если при переносе возникнут проблемы, вам необходимо будет настроить перенесённый инет-магазин, чтобы он работал корректно и без ошибок. Поэтому навыки программирования - крайне желательны!