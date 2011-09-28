Перенести сайт на другой хостинг и настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок227 просмотров

Привет всем!

Нужно перенести сайт (интернет-магазин) на другой хостинг.

Сделать это нужно грамотно, чтобы ни каких ошибок и косяков не возникало при дальнейшей работе.

Если при переносе возникнут проблемы, вам необходимо будет настроить перенесённый инет-магазин, чтобы он работал корректно и без ошибок. Поэтому навыки программирования - крайне желательны!

14 лет назад
Dagaseo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sergveter
Сергей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Всё было сделано вовремя и без багов. Надежный исполнитель, я вносил предоплату 100%. Всё ок! Рекомендую!
Задача была поставлена адекватно и оплачена. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

sergveter
Сергей 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад