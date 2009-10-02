sergveter

Сергей sergveter

 
48 летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Технический дизайнер

    $1000

    Для крупного автомобильного портала разыскивается технический дизайнер с умелыми руками, думающей головой и любовью к мелочам. Готовы принять в отличный коллектив, окружить заботой и дать возможность творческой реализации любому, кто пройдет тестовое задание. Что надо будет делать? ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Предметная съемка

    Нужна предметная съемка украшений из дерева для сайта www.woodenjewellery.com http://woodenjewellery.com/dance/ http://woodenjewellery.com/wood-metal/ http://woodenjewellery.com/jurassica/ Каждое изделие должно быть отснято в нескольких ракурсах (3-5), фотографии должны быть гораздо выше по качеству, чем те, что сейчас представлены на сайте. Должна быть максимально художественно передана ...

    Фотосъемка10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать карту на основе Coogle Map

    Есть карта http://dealpak.s3.amazonaws.com/zmis_map/map.htm. Необходимы следующие доработки. 1. Справа должны быть сделаны три ссылки на маршруты: Симферополь (аэропорт) — «Зеленый мыс», Симферополь (жд вокзал) — «Зеленый мыс», Севастополь (жд вокзал) — «Зеленый мыс». 2. При нажатии на ссылку ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Специалист по разработке рекламных листовок

    $300

    Необходим специалист на удаленную работу по разработке новых макетов рекламных листовок (купонов со скидкой) и подготовки их к печати (30-35 макетов в месяц). Периодически есть необходимость внесения изменений в уже существующие макеты (3-5 макетов в ...

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 1C --> XML -- > Web

    Требуется построить сводный отчет для управленческого учета по определенным данным экспорта из 1С. Для этого необходимо: а) на основании предоставленных данных построить структуру xml, на основании которой будет делать экспорт из 1С, б) написать парсер, который этот экспорт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад
Отзывы фрилансеров
bigbelk
Михаил 
56 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
13 лет назад
Доработать карту на основе Coogle Map
Сергей четко сформулировал задачу, был корректен в общении, когда потребовалась небольшая доработка - подсказал несколько решений на выбор. Расплатился своевременно и в полном объеме. Надежный, адекватный заказчик, рекомендую.
Михаил качественно выполнил работу, все было очень адекватно и по делу.
Ответный отзыв
Alibaba
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$100
10 баллов
14 лет назад
1C --> XML -- > Web
Было приятно сотрудничать. Четкая постановка тз, своевременная оплата. От сотрудничества одни положительные эмоции
Работа выполнена на хорошем уровне и в оговоренные сроки. Вячеслав проявил внимательность к деталям и вежливость в общении.
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