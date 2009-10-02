Для крупного автомобильного портала разыскивается технический дизайнер с умелыми руками, думающей головой и любовью к мелочам. Готовы принять в отличный коллектив, окружить заботой и дать возможность творческой реализации любому, кто пройдет тестовое задание. Что надо будет делать? ...
- $1000Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужна предметная съемка украшений из дерева для сайта www.woodenjewellery.com http://woodenjewellery.com/dance/ http://woodenjewellery.com/wood-metal/ http://woodenjewellery.com/jurassica/ Каждое изделие должно быть отснято в нескольких ракурсах (3-5), фотографии должны быть гораздо выше по качеству, чем те, что сейчас представлены на сайте. Должна быть максимально художественно передана ...Фотосъемка10 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть карта http://dealpak.s3.amazonaws.com/zmis_map/map.htm. Необходимы следующие доработки. 1. Справа должны быть сделаны три ссылки на маршруты: Симферополь (аэропорт) — «Зеленый мыс», Симферополь (жд вокзал) — «Зеленый мыс», Севастополь (жд вокзал) — «Зеленый мыс». 2. При нажатии на ссылку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $300
Необходим специалист на удаленную работу по разработке новых макетов рекламных листовок (купонов со скидкой) и подготовки их к печати (30-35 макетов в месяц). Периодически есть необходимость внесения изменений в уже существующие макеты (3-5 макетов в ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно доработать почти готовый проект по парсингу и выводу данных из xml, через mysql базу в html. Все готово, кроме парсинга xml в базу. Файлы по запросу.Веб-программирование11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется построить сводный отчет для управленческого учета по определенным данным экспорта из 1С. Для этого необходимо: а) на основании предоставленных данных построить структуру xml, на основании которой будет делать экспорт из 1С, б) написать парсер, который этот экспорт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад