Нужна предметная съемка украшений из дерева для сайта www.woodenjewellery.com http://woodenjewellery.com/dance/ http://woodenjewellery.com/wood-metal/ http://woodenjewellery.com/jurassica/ Каждое изделие должно быть отснято в нескольких ракурсах (3-5), фотографии должны быть гораздо выше по качеству, чем те, что сейчас представлены на сайте. Должна быть максимально художественно передана ...