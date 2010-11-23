Специалист по разработке рекламных листовок

Необходим специалист на удаленную работу по разработке новых макетов рекламных листовок (купонов со скидкой) и подготовки их к печати (30-35 макетов в месяц).

Периодически есть необходимость внесения изменений в уже существующие макеты (3-5 макетов в месяц).

В приложении — примеры работ.

Просьба в предложении указывать желаемый месячный оклад или цену за 1 макет.

Присылайте так же примеры своих похожих работ, если есть.

Экономьте наше общее драгоценное время — рассчитывайте, пожалуйста, адекватно свои возможности и делайте предложение только, если вы сможете делать макеты не хуже тех, что даны для примера.