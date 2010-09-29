Работа заключается в создании макетов для визиток, так же листовок и всякой полиграфической продукции. Так же нужно будет рисовать шапки для сайтов. Нам нужен человек, который будет постоянно в контакте с нами так как заказов будет много. Жду ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. Общение в основном icq‚ skype. Менеджеры в основном девушки‚ так что если любите крепкое словцо – просьба не беспокоить. Культурный уровень важен. Так же если не уверены что у вас будет достаточно времени – тоже не беспокоить. Если вы угрюмый пессимист – туда же!
Необходимо создавать макеты выпускных фотоальбомов‚ быстро‚ качественно‚ и переделывать пока не понравится заказчику.
Набираем всех дизайнеров на freelance‚ но если вы из Москвы‚ будете хорошо работать‚ и вам это будет интересно - возьмем в штат.
Дорогие дизайнеры‚ для получения работы не нужно звонить‚ нужно быть хорошим дизайнером и хорошо сделать тестовое задание‚ которое лежит по ссылке *** затем отправить его на почту которая указана в конкурсном задании и ждать ответа.
Оплата сдельная‚ по проектам.
1. При общем количестве страниц в альбоме до 50‚ оплата производится следующим образом:
- Разработка концепции альбома - 3000 рублей. Концепция включает в себя 3 разворота и обложку.
- Верстка страниц - 170 рублей за каждую страницу альбома.
2. При общем количестве страниц в альбоме до 100‚ оплата производится следующим образом:
- Разработка концепции альбома - 5000 рублей. Концепция включает в себя 5 разворотов и обложку.
- Верстка страниц - 150 рублей за каждую страницу альбома.
3. При общем количестве страниц в альбоме до 150‚ оплата производится следующим образом:
- Разработка концепции альбома - 8000 рублей. Концепция включает в себя 8 разворотов и обложку.
- Верстка страниц - 100 рублей за каждую страницу альбома.
4. При общем количестве страниц в альбоме больше 150‚ оплата производится следующим образом:
- Разработка концепции альбома - 15000 рублей. Концепция включает в себя 15 разворотов и обложку.
Схема работы такая: С вами связывается наш главный дизайнер – пересылает бланк передачи заказа в дизайн. Затем общаетесь с менеджером‚ который ведет заказ‚ и согласовываете‚ что там должно быть. Делаете макет‚ дорабатываете. И затем или верстаете или передаете на верстку‚ получаете оплату и беретесь за новый заказ.
Прежде чем задать вопрос – прочитайте ещё раз всю информацию. Если вопросов нет – скачивайте задание и ждем ваших шедевров на указанную почту.
На вакансию не откликаться‚ т.е. резюме не высылать. Делайте тестовое задание.
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