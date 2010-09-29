Работа не подразумевает сидение в офисе‚ работайте дома или где вам удобно за вашим компьютером‚ главное чтоб у вас было время на работу и на общение с нашими менеджерами‚ которые будут вас снабжать необходимой информацией. Общение в основном icq‚ skype. Менеджеры в основном девушки‚ так что если любите крепкое словцо – просьба не беспокоить. Культурный уровень важен. Так же если не уверены что у вас будет достаточно времени – тоже не беспокоить. Если вы угрюмый пессимист – туда же!

Необходимо создавать макеты выпускных фотоальбомов‚ быстро‚ качественно‚ и переделывать пока не понравится заказчику.

Набираем всех дизайнеров на freelance‚ но если вы из Москвы‚ будете хорошо работать‚ и вам это будет интересно - возьмем в штат.

Дорогие дизайнеры‚ для получения работы не нужно звонить‚ нужно быть хорошим дизайнером и хорошо сделать тестовое задание‚ которое лежит по ссылке *** затем отправить его на почту которая указана в конкурсном задании и ждать ответа.

Оплата сдельная‚ по проектам.

1. При общем количестве страниц в альбоме до 50‚ оплата производится следующим образом:

- Разработка концепции альбома - 3000 рублей. Концепция включает в себя 3 разворота и обложку.

- Верстка страниц - 170 рублей за каждую страницу альбома.

2. При общем количестве страниц в альбоме до 100‚ оплата производится следующим образом:

- Разработка концепции альбома - 5000 рублей. Концепция включает в себя 5 разворотов и обложку.

- Верстка страниц - 150 рублей за каждую страницу альбома.

3. При общем количестве страниц в альбоме до 150‚ оплата производится следующим образом:

- Разработка концепции альбома - 8000 рублей. Концепция включает в себя 8 разворотов и обложку.

- Верстка страниц - 100 рублей за каждую страницу альбома.

4. При общем количестве страниц в альбоме больше 150‚ оплата производится следующим образом:

- Разработка концепции альбома - 15000 рублей. Концепция включает в себя 15 разворотов и обложку.

Схема работы такая: С вами связывается наш главный дизайнер – пересылает бланк передачи заказа в дизайн. Затем общаетесь с менеджером‚ который ведет заказ‚ и согласовываете‚ что там должно быть. Делаете макет‚ дорабатываете. И затем или верстаете или передаете на верстку‚ получаете оплату и беретесь за новый заказ.

Прежде чем задать вопрос – прочитайте ещё раз всю информацию. Если вопросов нет – скачивайте задание и ждем ваших шедевров на указанную почту.

На вакансию не откликаться‚ т.е. резюме не высылать. Делайте тестовое задание.