Дизайнер универсал!

Нужен талантливый, целеустремленный человек. Дизайнер, Программист на постоянную работу в туристическую компанию. Мы открыли новую компанию, которую нужно сделать брендом на острове Пхукет за 2 года. Есть все необходимые ресурсы: опыт, средства. Если для вас основная работа в интернете - милости просим к нам на остров, поможем в ассимиляции. Ребята по бюджету сейчас сложно сказать, т.к. проектов много