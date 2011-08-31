Ищем хорошего дизайнера

Коллеги, приветствую! С сентября месяца мне понадобится сабж. Точнее, не столько падаван, сколько напарник. В первую очередь, на выполнение рутинных полиграфических работ: верстка и подготовка к печати гайдлайнов, элементов фирменного стиля (визитки/папки/бланки и т.п.), несложных рекламных ...