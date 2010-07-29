Нужен дизайнер-падаван (СПб)

Обязанности: разработка и верстка макетов рекламной и информационной продукции согласно фирменному стилю (brand book) как на твердых носителях, так и для web. Условия: Работа в офисе. Занятость полная. Зарплата по результатам собеседования. Требования: наличие классического образования является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием. Необходимы навыки ...
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Коллеги, приветствую!
С сентября месяца мне понадобится сабж. Точнее, не столько падаван, сколько напарник. В первую очередь, на выполнение рутинных полиграфических работ: верстка и подготовка к печати гайдлайнов, элементов фирменного стиля (визитки/папки/бланки и т.п.), несложных рекламных модулей, буклетов (от 6-полосных евро, до многополосных талмудов), изредка - макетов для наружки. А если вы, внезапно, еще умеете делать flash (несложная анимация и интерфейсы) и/или 3Д-модели (персонажи, ландшафты, архитектура - для последующего ошкуривания в фотошопе), или такой лютый препрессник, что вам кланяются печатники в типографиях, то почтительное обожание и регулярные жертвоприношения в виде кучки денежных знаков вам практически гарантированы.
Предположительный объем работ на месяц: верстка - буклеты (суммарно около 50 полос А4), гайдлайны (50-60 полос, плюс, вероятно, часть макетов); журнальные модули разных форматов - не менее дюжины, пара евробуклетов. Далее - видно будет. Оплата сдельная, расценки обсудим. Бешеных тыщ не обещаю, но и 500 р. за логотип считаю оскорблением для обеих сторон :). В случаях, когда проект отдается вам целиком (разработка фирменного стиля, например), я забираю только менеджерскую мздю и выступаю кем-то вроде вашего агента и арт-директора в одном флаконе. Требования к кандидатам: работы не хуже или лучше моих :), грамотность (техническая и письменная), внимательность и соблюдение сроков. Жду ссылки на портфолио и ваши расценки. Мопед действителен до 15 августа.
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