Верстальщик-дизайнер

Ищем грамотного верстальщика полиграфии на удаленную работу. С весомой долей креативности. Работа - верстка журнала, верстка каталогов, верстка буклетов. Разработка концепции сейчас не требуется, шаблоны есть.

1. Журнал - периодичность раз в квартал, объем от 48 до 72 полос, полноцвет. Требуется выдерживать общий устоявшийся стиль журнала и красиво и нескучно верстать (цветокоррекция иллюстраций тоже требуется).

2. Остальные верстки - по мере надобности.

Предпочтителен Индизайн.

В случае вашей заинтересованности, пожалуйста, выполните тест (см. прикрепленный файл) и пришлите его на e-mail: [email protected] с пометкой ВЕРСТАЛЬЩИК. В этом же письме укажите, пожалуйста, ваши расценки и ссылки на уже выполненные работы.

Оплата: безналичный расчет (договор).