Рекламному агентству требуется дизайнер.Доминикана

Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка.

Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 3ds max, Flash, Quark Expess, Corel Draw. При необходимости сделать репортажную съемку.

В резюме (с фотографией) укажите знание иностранных языков (английский, испанский). Наличие опыта обязательно. Примеры работ – пришлите вместе с резюме или дайте ссылку на сайт.

Резюме направляйте по адресу: [email protected]

Два варианта работы

1. Удаленно только верстка журнала. Оплата сдельная.

2. Предпочтительный вариант. Постоянный дизайнер в офисе. Оклад от 800 у.е., по результатам собеседования. Весь спектр работ, от изготовления макетов рекламных до верстки и пр. Нужен креативный, активный молодой человек или девушка с обязательным опытом работы. Проживание в Доминиканской Республике. Предоставление жилья обсуждаемо. Тестовое задание.