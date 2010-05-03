Дизайнер на постоянную работу

В компанию на постоянную удаленную работу требуется помощник дизайнера. В обязанности входит фирменный стиль, полиграфия, реклама, подготовка к печати, верстка каталогов, буклетов, дизайн сайтов. Знание программ: фотошоп, иллюстратор, индизайн. Также необходима поддежка сайта (загрузка текстов, фото) - не часто. Работа под руководством нашего дизайнера. График работы свободный, но при наличии проекта необходимо сдать в оговоренные сроки. Каждый вечер отчет о проделанной работе. Оклад - 10 000р./месяц. Тестовое задание. Пишите, оставляйте ссылки на контакты и работы.