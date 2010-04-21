В рекламное агентство срочно требуется дизайнер-верстальщик. Заработок до 35-40.000 рублей в месяц (оклад + процент). Требования: QuarkXPress, Photoshop, Illustrator. Oпыт работы от 3-х лет. Рабочий день с 10.00 до 19.00. Офис у метро "Шоссе Энтузиастов" ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Мужчина/женщина, 22-30 лет
Образование высшее
Гражданство РФ
Знание: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign - верстка каталогов, опыт предпечатной подготовки
Опыт работы от 1 года
Приятная внешность, высокая организованность , порядочность, коммуникабельность
Наличие портфолио обязательно
Обязанности:
Участие в разработке всех графических, рекламных и информационных материалов Компании
Участие в разработке фирменного стиля Компании (включая стиль оформления торговых точек)
Разработка макетов для СМИ, билбордов, создание презентаций
Условия:
Место работы м. Фрунзенская, Оболенский пер. (7-10 мин. пешком)
График работы 5/2, с 9:00 до 18:00
Компенсация питания
Заработная плата обсуждается по результатам собеседования
- Похожие заказы
- $1300Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт14 лет назад
Рекламной компании требуется дизйнер для удаленной работы. Нужна скорость, оперативность внесения коректив, качество Тарифы и работы следующие (в рублях): Дизайн ...Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт14 лет назад
В стабильную компанию (маркетинговое агентство) в связи с расширением срочно требуется дизайнер. Требования: м/ж, от 22 до 35 лет, опыт работы не менее 2-х лет. Знание программ верстки и обработки изображений, пакет Adobe - ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Интересуют услуги дизайнера-верстальщика для изготовления рекламных каталогов и листовок тексты во вложенных файлах просьба сориентировать по срокам и стоимостиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо на регулярной основе выполнять дизайн: 1. Буклетов. (до 7000 руб.) 2. Флаеров \ афиш. (до 800 руб.) 4. POS (до 800 руб.) 5. Наружная реклама. (до 700 руб.) * Цены указаны за 1 объект. Цены могут увеличиваться в рамках ...Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требования: - проживание Москва, Московская область, - знание графических программ, программ верстки, - наличие портфолио. Обязанности: - верстка обложек и накаток для дисков (DVD и CD DG Pack). Условия: - удаленная работа, - офис находится в районе м. Проспект мира, - оплата сдельная.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен удаленный верстальщик для верстки ежемесячного журнала формата А5 120-170 полос (на А4 - полос будет 70-110) ТРЕБОВАНИЯ У вас не должно быть более приоритетной работы (во всяком случае за неделю-две до сдачи номера). У Вас ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1200
Обязанности: •Создание и поддержка фирменного стиля •Оптимизация дизайна существующих и разработка новых интерфейсов (flash, html) для платежных терминалов •Работа с сайтом (верстка, размещение, коррекция существующих) •Макетирование и верстка полиграфической продукции для внутреннего использования, в том числе дизайн и изготовление ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер-верстальщик(глянцевый журнал журнал) Опыт работы обязателен. ЗП Договорная Портфолио и контакты отправляйте на: [email protected]Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалистсо знанием фотошопа и иллюстратора, для частых небольших заказов, полиграфия, визитки, презентации и прочее. Основные материалы рекламные у нас есть , необходимо изменять дизайин по образцам и делать новые макеты Например визитка есть, новый сотрудник ...Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт14 лет назад