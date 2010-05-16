Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества

В компанию требуется удаленный дизайнер. Разработка фирменного стиля, полиграфия, реклама, дизайн сайтов, верстка, препресс и поддержка сайта (загрузка фото и текстов) - не часто, под руководством нашего дизайнера. Знание программ фотошоп, индизайн, иллюстратор. Полная постоянная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы сейчас ищем дизайнера, который разработал бы нам дизайн листовок (210*100) довольно срочно.
Но при этом нам интересно найти человека, с которым мы могли бы постоянно сотрудничать в последующем.
На данный момент разработанный логотип, визитка, фирменный бланк. - это то, что везде повторяется без изменения
Все остальное делаем по мере срочности и не всегда абсолютно соответствует стилю, что очень хочется изменить...
В основном стараемся сделать "весело+обучающе".
На будущее хотелось бы также поменять дизайн сайта. Так как тоже... за много лет мы изменились... Чем старше, тем веселее :)
Внимание, так как нас интересует не разовая работа, а долгосрочное сотрудничество, работаем в контексте конкурса:
* сначала небольшие эскизы, чтобы определиться, с кем дальше продолжаем работать,
* 50% оплаты,
* доработка,
* окончательный расчет,
* обсуждение долгосрочного сотрудничества
Кто готов, пишите :)
Текст для флаера (!!!это только текст - на расположение и т.п. не обр внимания) - в приложении. Расчитана на студенческую аудиторию. Надеемся на креатив, смелые, интересные решения в стиле "учимся в удовольствие" :)
Не исключено, (если очень понравится) что остановимся на 2х вариантах работ, так как есть разные напрвления нашего развития.
Огромная просьба, указывайте ориентировочный желаемый бюджет за листовку.
Дальнейшее сотрудничество будем обсуждать отдельно.
:)
- Похожие заказы
- $500Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайнер на удаленную работу. В обязанности входит разработка макетов для журнала. Знание программ: фотошоп, корел и т.д. График работы свободный. Оплата сдельная, до 500р за макет. Пишите на почту : [email protected], для ...Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Ищем дизайнера на постоянную работу. С хорошим вкусом и грамотного. Задачи: разработка макетов меню заведений, спецпредложений, ярких постеров, рекламы для СМИ. Взаимодействие с бренд-менеджером, директорами сетей. Обязательно наличие портфолио. Дислокация офиса - Оболонь. Все остальные вопросы - в личку.Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $350
В компанию на постоянную удаленную работу требуется помощник дизайнера. В обязанности входит фирменный стиль, полиграфия, реклама, подготовка к печати, верстка каталогов, буклетов, дизайн сайтов. Знание программ: фотошоп, иллюстратор, индизайн. Также необходима поддежка сайта (загрузка текстов, ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт14 лет назад
Требования: Мужчина/женщина, 22-30 лет Образование высшее Гражданство РФ Знание: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign - верстка каталогов, опыт предпечатной подготовки Опыт работы от 1 года Приятная внешность, высокая организованность , порядочность, коммуникабельность Наличие портфолио обязательно ...Закрыт14 лет назад
- $1300
В рекламное агентство срочно требуется дизайнер-верстальщик. Заработок до 35-40.000 рублей в месяц (оклад + процент). Требования: QuarkXPress, Photoshop, Illustrator. Oпыт работы от 3-х лет. Рабочий день с 10.00 до 19.00. Офис у метро "Шоссе Энтузиастов" ...Закрыт14 лет назад
Рекламной компании требуется дизйнер для удаленной работы. Нужна скорость, оперативность внесения коректив, качество Тарифы и работы следующие (в рублях): Дизайн ...Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт14 лет назад
В стабильную компанию (маркетинговое агентство) в связи с расширением срочно требуется дизайнер. Требования: м/ж, от 22 до 35 лет, опыт работы не менее 2-х лет. Знание программ верстки и обработки изображений, пакет Adobe - ...Закрыт14 лет назад
- $100
Интересуют услуги дизайнера-верстальщика для изготовления рекламных каталогов и листовок тексты во вложенных файлах просьба сориентировать по срокам и стоимостиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо на регулярной основе выполнять дизайн: 1. Буклетов. (до 7000 руб.) 2. Флаеров \ афиш. (до 800 руб.) 4. POS (до 800 руб.) 5. Наружная реклама. (до 700 руб.) * Цены указаны за 1 объект. Цены могут увеличиваться в рамках ...Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт14 лет назад