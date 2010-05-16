Ищем дизайнера для постоянного сотрудничества

Мы сейчас ищем дизайнера, который разработал бы нам дизайн листовок (210*100) довольно срочно.

Но при этом нам интересно найти человека, с которым мы могли бы постоянно сотрудничать в последующем.

На данный момент разработанный логотип, визитка, фирменный бланк. - это то, что везде повторяется без изменения

Все остальное делаем по мере срочности и не всегда абсолютно соответствует стилю, что очень хочется изменить...

В основном стараемся сделать "весело+обучающе".

На будущее хотелось бы также поменять дизайн сайта. Так как тоже... за много лет мы изменились... Чем старше, тем веселее :)

Внимание, так как нас интересует не разовая работа, а долгосрочное сотрудничество, работаем в контексте конкурса:

* сначала небольшие эскизы, чтобы определиться, с кем дальше продолжаем работать,

* 50% оплаты,

* доработка,

* окончательный расчет,

* обсуждение долгосрочного сотрудничества

Кто готов, пишите :)

Текст для флаера (!!!это только текст - на расположение и т.п. не обр внимания) - в приложении. Расчитана на студенческую аудиторию. Надеемся на креатив, смелые, интересные решения в стиле "учимся в удовольствие" :)

Не исключено, (если очень понравится) что остановимся на 2х вариантах работ, так как есть разные напрвления нашего развития.

Огромная просьба, указывайте ориентировочный желаемый бюджет за листовку.

Дальнейшее сотрудничество будем обсуждать отдельно.

:)