Помощник дизайнера на удаленную работу

В компанию требуется удаленный дизайнер. Разработка фирменного стиля, полиграфия, реклама, дизайн сайтов, верстка, препресс и поддержка сайта (загрузка фото и текстов) - не часто, под руководством нашего дизайнера. Знание программ фотошоп, индизайн, иллюстратор. Полная постоянная загрузка. Всегда быть на связи, в ином случае предупреждать заранее. В сроки сдавать все работы. Проблемы с интернетом, плохое настроение, отсутствие времени и т.д. - не принимается, прекращаем сотруднчиество без разговоров. Каждый вечер - отчет о проделанной работе. Оклад - 15 000р. в месяц. Если сработаемся, возможно премии. Оплата два раза в месяц - в середине и конце. Ваши предложения.