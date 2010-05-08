Помощник дизайнера на удаленную работу

Требуется дизайнер на удаленную работу. В обязанности входит разработка макетов для журнала. Знание программ: фотошоп, корел и т.д. График работы свободный. Оплата сдельная, до 500р за макет. Пишите на почту : [email protected], для ...
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В компанию требуется удаленный дизайнер. Разработка фирменного стиля, полиграфия, реклама, дизайн сайтов, верстка, препресс и поддержка сайта (загрузка фото и текстов) - не часто, под руководством нашего дизайнера. Знание программ фотошоп, индизайн, иллюстратор. Полная постоянная загрузка. Всегда быть на связи, в ином случае предупреждать заранее. В сроки сдавать все работы. Проблемы с интернетом, плохое настроение, отсутствие времени и т.д. - не принимается, прекращаем сотруднчиество без разговоров. Каждый вечер - отчет о проделанной работе. Оклад - 15 000р. в месяц. Если сработаемся, возможно премии. Оплата два раза в месяц - в середине и конце. Ваши предложения.
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