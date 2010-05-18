Дизайнер-верстальщик

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Издательство Экономика приглашает на работу дизайнера.

Требования:

Креативность, хорошая пространственная фантазия

Опыт работы в РА, деловых изданиях от 2-х лет,

Владение пакетами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw.

Знание Flash, базовые знания html-верстки

Обязателен опыт работы с рекламой

Желателен опыт в создании flash-приложений, анимационных баннеров.

Ждем Ваше резюме и портфолио на e-mail: [email protected]

14 лет назад
OK_economika
53 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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