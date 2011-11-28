Mirabel

Ирина Доманова Mirabel

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Продвижение яхтенного сайта

    Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Интересует ТОП-3 Укажите стоимость Вашей работы в мес, сроки, условия сотрудничества. Сайт и КЗ в приложении См. прикрепленный файл. PS ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТ

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение свадебного сайта

    Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Интересует ТОП-5 и в будущем ТОП-3 С посредниками не работаю. Укажите стоимость Вашей работы в мес, сроки, условия сотрудничества. Сайт и КЗ в приложении См. прикрепленный файл. PS ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен рекламный макет

    На формат листа letter “гармошка” (складывается два раза, три блока информации) заглавная, инфо по компании, три вида экскурсий логотип, фото и текст предоставлю с подготовкой к печати качественно и красиво желательно быстро пишите стоимость работ и сроки

    Верстка полиграфии31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрутка группы ВКонтакте

    У меня есть группа Вконтакте. Мне нужно получать траффик из этой группы на свой сайт. Предлагайте варианты привлечение трафика из В контакте на сайт. Напишите стоимость покупки за 1000 (боты и живые люди) и живые люди только.

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужны статьи на свадебную тематику

    Здравствуйте! Нужны статьи на свадебную тематику. Перечень тем дам, возможно написание и на другие темы. Только уникальные тексты. Долгосрочное сотрудничество. Либо 1 статья в неделю (либо предоставляете сразу 4-5 статей в месяц, которые постепенно выкладываю на сайт); Указывайте стоимость своей ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение сайта

    Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Сайт только создан, нужно провести внутреннюю оптимизацию и поднять рейтинг сайта (минимально в ТОП10), конечная цель – ТОП 5. С посредниками не работаю. Возможна два вида сотрудничества 1) Оплата ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать визитку

    Нужна двустороння визитка на одной стороне - логотип и контактные данные, на второй стороне - рисунок (предоставлю в векторе) вертикальная или горизонтальная (скорее вертикальная - логотип большой) http://yaneznal.ru/facts/3862 нравится визитка на паркетном фоне, не та которая зеброй, а ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение сайта, SEO, Яндекс и Гугл.

    Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Сайт только создан и в процессе доработки, нужно провести внутреннюю оптимизацию и поднять рейтинг сайта (минимально в ТОП10), конечная цель – ТОП 5. Возможна два вида сотрудничества 1) ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламному агентству требуется дизайнер.Доминикана

    Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 3ds max, Flash, Quark Expess, Corel Draw. При ...

    FlashInDesignIllustrator3ds MaxPhotoshop
    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для форума vBulletin® v3.8.4 Patch Level 2

    Форум на основе vBulletin® v3.8.4 Patch Level 2, нужно сделать систему контроля личных сообщений, а точнее систему против спама, конкуренты рассылают спам своих ресурсов через систему личных сообщений. Нужно чтобы была возможность контроля отправляемых сообщений, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка журнала

    $500

    Предыстория такая. есть почти готовый журнал в индизайне, нет картинок (линки остались, сами картинки умерли вместе с жестким диском дизайнера). журнал 76 полос+обложка. Нужно доделать верстку журнала - обложку - 4 рекламных макета заказчика - заново сверстать 5 разворотов ...

    Верстка полиграфии38 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вакансия редактора журнала

    Вакансия совмещает обязанности главного и литературного редактора. Развлекательно-познавательный журнал о Доминиканской республике (русско-английский). глянец, 76 полос. Есть утвержденные рубрики. Обязанности редактора: составить план номера, заказать статьи авторам (авторы есть), обработать их, перевести на английский язык, передать материалы корректору ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программирование сайта по готовому ТЗ и верстке

    Сайт сверстан, написано техзадание. Сверстанные страницы можно видеть здесь: http://repdom.info/new/index.html http://repdom.info/new/archive.html http://repdom.info/new/news.html http://repdom.info/new/city.html http://repdom.info/new/foto.html Техзадание здесь: http://repdom.info/new/plan.txt Требуются услуги программистов по реализации описанного в техзадании функционала. Upd: В связи с уходом взятого на проект исполнителя, ищется новый программист. Код может быть написан на языках ...

    PHPPythonDjangoSymfony
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать макет флаера

    Размеры 1/2 листа A4 Фото, правда плохого качества, и стиль сайта можно посмотреть тут: http://systemaspetsnaz.ru/ Текст на трех языках: русский, англ и испанский (полная версия в прикрепленном файле) Русский текст: Приглашаем Вас посетить семинар по прикладной технике рукопашного ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реклама ресторана в журнал.

    Реклама ресторана в журнал. Бюджет клиента 5 долларов. Отзыв с моей стороны. Размер рекламы 93mm x 127mm Срок 1-2 дня Требования к принимаемым макетам: Формат: Tiff, EPS, CDR, AI Цветовая модель: CMYK Разрешение: 300 dpi Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Дизайн рекламы в журнал

    $35

    Нужен дизайн рекламы в журнал. Реклама квартиры, все фото квартиры можно посмотреть тут: http://www.tuscasas.1gb.ru/ Размер рекламы 93.133mm x 127mm Бюджет 35 долларов. На рекламе текст: Доминиканская республика. Кабарете. Квартира без посредников. $140 000 за 118 кв.м. Пляж. ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн рекламы в газету

    Нужен дизайн рекламы в газету. Размеры 190,5 х 127 мм. Реклама сайта - информационного портала про Доминикану. Смысл рекламы - что-то красивое, красивая жизнь, то к чему стремятся люди. Коктель пина-колада, пляж, океан и ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
gala_m
Россия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Реклама ресторана в журнал.
Понравилось работать с заказчиком
Победитель конкурса. Человек, который откликнулся и сделал недорого хороший макет. Спасибо огромное!!
Ответный отзыв
bw
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Программирование сайта по готовому ТЗ и верстке
Текст отзыва...
Выполнил работу очень качественно.
Ответный отзыв
lilit2011
Людмила 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 отзывов
$8
10 баллов
12 лет назад
Сделать визитку
Ирина отличный заказчик,точно знает чего хочет и понятно все объяснила и даже показала. Поэтому с реализацией не возникло проблем . Быстрая оплата и даже бонус за дополнительные варианты!
Если честно - я была не удивлена а немного шокирована, когда мне на почту пришло 6! вариантов моей визитки и все мне нравились! И я реально не могла выбрать из трех предварительно отобранных. Людмила сразу мне отдала все варианты которые понравились в кореле, не доплаты, ничего, как в общем-то справедливо, просят другие дизайнеры за дополнительные варианты визиток. Спасибо большое! Мне очень понравилось с вами работать! я очень рекомендую!
Ответный отзыв
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Нужны статьи на свадебную тематику
Очень интересная тематика. Сотрудничеством довольна! Надеюсь, сработаемся и далее.
Первая статья понравилась, интересно написана, планирую долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
Linda_3
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Нужны статьи на свадебную тематику
Ирина отличный заказчик! Очень вежливый и тактичный в общении человек, грамотный и внимательный работодатель. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и всем рекомендую для совместной работы.
Начали работать, первая статья предоставлена в срок, написана хорошим грамотным языком. Планирую долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв