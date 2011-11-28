Если честно - я была не удивлена а немного шокирована, когда мне на почту пришло 6! вариантов моей визитки и все мне нравились! И я реально не могла выбрать из трех предварительно отобранных. Людмила сразу мне отдала все варианты которые понравились в кореле, не доплаты, ничего, как в общем-то справедливо, просят другие дизайнеры за дополнительные варианты визиток. Спасибо большое! Мне очень понравилось с вами работать! я очень рекомендую!