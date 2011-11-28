Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Интересует ТОП-3 Укажите стоимость Вашей работы в мес, сроки, условия сотрудничества. Сайт и КЗ в приложении См. прикрепленный файл. PS ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ РАБОТ
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Интересует ТОП-5 и в будущем ТОП-3 С посредниками не работаю. Укажите стоимость Вашей работы в мес, сроки, условия сотрудничества. Сайт и КЗ в приложении См. прикрепленный файл. PS ПРОСЬБА УКАЗЫВАТЬ СТОИМОСТЬ ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
На формат листа letter “гармошка” (складывается два раза, три блока информации) заглавная, инфо по компании, три вида экскурсий логотип, фото и текст предоставлю с подготовкой к печати качественно и красиво желательно быстро пишите стоимость работ и срокиВерстка полиграфии31 заявкаЗакрыт12 лет назад
У меня есть группа Вконтакте. Мне нужно получать траффик из этой группы на свой сайт. Предлагайте варианты привлечение трафика из В контакте на сайт. Напишите стоимость покупки за 1000 (боты и живые люди) и живые люди только.Прочее5 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Нужны статьи на свадебную тематику. Перечень тем дам, возможно написание и на другие темы. Только уникальные тексты. Долгосрочное сотрудничество. Либо 1 статья в неделю (либо предоставляете сразу 4-5 статей в месяц, которые постепенно выкладываю на сайт); Указывайте стоимость своей ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Сайт только создан, нужно провести внутреннюю оптимизацию и поднять рейтинг сайта (минимально в ТОП10), конечная цель – ТОП 5. С посредниками не работаю. Возможна два вида сотрудничества 1) Оплата ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужна двустороння визитка на одной стороне - логотип и контактные данные, на второй стороне - рисунок (предоставлю в векторе) вертикальная или горизонтальная (скорее вертикальная - логотип большой) http://yaneznal.ru/facts/3862 нравится визитка на паркетном фоне, не та которая зеброй, а ...Завершен12 лет назад
Нужно отрисовать логотип в векторе, есть jpg. Пишите стоимость работы и сроки. Оплата вебмани.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужен готовый сайт, хотелось бы уложиться в 200-250 долларов. Если хотите больше - пишите сколько хотите и отдельно цены на СЕО. Подробности в приложении.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется строго белое продвижение сайта в Google и Yandex. Сайт только создан и в процессе доработки, нужно провести внутреннюю оптимизацию и поднять рейтинг сайта (минимально в ТОП10), конечная цель – ТОП 5. Возможна два вида сотрудничества 1) ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Обязанности: создание макетов полиграфической продукции (листовки, флаеры, буклеты, плакаты, календари и др.), дизайн и верстка каталогов продукции, журналов; предпечатная подготовка. Владение ПК: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 3ds max, Flash, Quark Expess, Corel Draw. При ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт14 лет назад
Форум на основе vBulletin® v3.8.4 Patch Level 2, нужно сделать систему контроля личных сообщений, а точнее систему против спама, конкуренты рассылают спам своих ресурсов через систему личных сообщений. Нужно чтобы была возможность контроля отправляемых сообщений, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
Предыстория такая. есть почти готовый журнал в индизайне, нет картинок (линки остались, сами картинки умерли вместе с жестким диском дизайнера). журнал 76 полос+обложка. Нужно доделать верстку журнала - обложку - 4 рекламных макета заказчика - заново сверстать 5 разворотов ...Верстка полиграфии38 заявокЗакрыт14 лет назад
Вакансия совмещает обязанности главного и литературного редактора. Развлекательно-познавательный журнал о Доминиканской республике (русско-английский). глянец, 76 полос. Есть утвержденные рубрики. Обязанности редактора: составить план номера, заказать статьи авторам (авторы есть), обработать их, перевести на английский язык, передать материалы корректору ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт14 лет назад
Сайт сверстан, написано техзадание. Сверстанные страницы можно видеть здесь: http://repdom.info/new/index.html http://repdom.info/new/archive.html http://repdom.info/new/news.html http://repdom.info/new/city.html http://repdom.info/new/foto.html Техзадание здесь: http://repdom.info/new/plan.txt Требуются услуги программистов по реализации описанного в техзадании функционала. Upd: В связи с уходом взятого на проект исполнителя, ищется новый программист. Код может быть написан на языках ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Размеры 1/2 листа A4 Фото, правда плохого качества, и стиль сайта можно посмотреть тут: http://systemaspetsnaz.ru/ Текст на трех языках: русский, англ и испанский (полная версия в прикрепленном файле) Русский текст: Приглашаем Вас посетить семинар по прикладной технике рукопашного ...Закрыт15 лет назад
Защитить сайт от ДДОС атак.Системное администрирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Реклама ресторана в журнал. Бюджет клиента 5 долларов. Отзыв с моей стороны. Размер рекламы 93mm x 127mm Срок 1-2 дня Требования к принимаемым макетам: Формат: Tiff, EPS, CDR, AI Цветовая модель: CMYK Разрешение: 300 dpi Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается ...Завершен15 лет назад
- $35
Нужен дизайн рекламы в журнал. Реклама квартиры, все фото квартиры можно посмотреть тут: http://www.tuscasas.1gb.ru/ Размер рекламы 93.133mm x 127mm Бюджет 35 долларов. На рекламе текст: Доминиканская республика. Кабарете. Квартира без посредников. $140 000 за 118 кв.м. Пляж. ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн рекламы в газету. Размеры 190,5 х 127 мм. Реклама сайта - информационного портала про Доминикану. Смысл рекламы - что-то красивое, красивая жизнь, то к чему стремятся люди. Коктель пина-колада, пляж, океан и ...Завершен15 лет назад