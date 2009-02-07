Реклама ресторана в журнал.

Верстка полиграфииЗавершен26 заявок927 просмотров
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#1$

Реклама ресторана в журнал.

Бюджет клиента 5 долларов. Отзыв с моей стороны.

Размер рекламы 93mm x 127mm

Срок 1-2 дня

Требования к принимаемым макетам:

Формат: Tiff, EPS, CDR, AI

Цветовая модель: CMYK

Разрешение: 300 dpi

Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается в мелких объектах использование составного черного (например: CMYK 50/50/50/50), должно быть 0/0/0/100.

В прикрепленном файле материалы - фото, логотип, текст на рекламе. И пример рекламы в другом издании, другого формата, и так делать не надо но можно посмотреть и сделать лучше.

15 лет назад
Mirabel
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Победитель конкурса
gala_m
Россия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
Победитель конкурса. Человек, который откликнулся и сделал недорого хороший макет. Спасибо огромное!!
Понравилось работать с заказчиком
Заявки фрилансеров
gala_m
Россия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
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