# 1 — $

Реклама ресторана в журнал.

Бюджет клиента 5 долларов. Отзыв с моей стороны.

Размер рекламы 93mm x 127mm

Срок 1-2 дня

Требования к принимаемым макетам:

Формат: Tiff, EPS, CDR, AI

Цветовая модель: CMYK

Разрешение: 300 dpi

Шрифты должны быть переведены в кривые, не допускается в мелких объектах использование составного черного (например: CMYK 50/50/50/50), должно быть 0/0/0/100.

В прикрепленном файле материалы - фото, логотип, текст на рекламе. И пример рекламы в другом издании, другого формата, и так делать не надо но можно посмотреть и сделать лучше.