Дипломы, серт-ты на основе шаблонов в corel

Верстка полиграфииЗакрыт23 заявки472 просмотра
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Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно вставить текст.

Дипломы и сертификаты которые нужно сделать - в приложенном архиве.

Бонусом для успешной и простой работы дам ссылку на мой фтп, где лежат "Готовые бланки, дипломы и грамоты. Диск 11" и более 50 дипломов, грамот и сертификатов в Corel.

15 лет назад
anvista
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
dovich
Бойцов 
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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