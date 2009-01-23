Дипломы, серт-ты на основе шаблонов в corel

Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов. Требования к кандидату: стильные и интересные работы в портфолио. Без портфолио кандидатов не рассматриваю! Оплата по факту готовой работы. Рассматриваю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно вставить текст.
Дипломы и сертификаты которые нужно сделать - в приложенном архиве.
Бонусом для успешной и простой работы дам ссылку на мой фтп, где лежат "Готовые бланки, дипломы и грамоты. Диск 11" и более 50 дипломов, грамот и сертификатов в Corel.
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