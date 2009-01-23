Дипломы, серт-ты на основе шаблонов в corel

Вообщем есть дипломы, сертификаты, свтдетельства конкурентов (простые jpg). Нужно сделать в кореле примерно то же самое для другой компании. Не нужно копировать точь в точь, нужно просто взять готовые шаблоны дипломов,сертификатов и прочее и грамотно вставить текст.

Дипломы и сертификаты которые нужно сделать - в приложенном архиве.

Бонусом для успешной и простой работы дам ссылку на мой фтп, где лежат "Готовые бланки, дипломы и грамоты. Диск 11" и более 50 дипломов, грамот и сертификатов в Corel.