Нужно сделать макет обложки журнала. Необходимо сделать рекламу очков для 3D-просмотра вместе с премьерой фильма 3D. Вам необходимо предоставить ссылки непосредственно на аналогичные работы в вашем портфолио чтобы мы могли выбрать исполнителя! Мы предоставим вам материалы для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн рекламы в газету. Размеры 190,5 х 127 мм.
Реклама сайта - информационного портала про Доминикану. Смысл рекламы - что-то красивое, красивая жизнь, то к чему стремятся люди. Коктель пина-колада, пляж, океан и пр.
Прошу делать в едином стиле с сайтом. Дизайн первой страницы сайта в прикрепленном файле.
Бюджет 35 долларов. Надо срочно, поскольку нужно отдавать газету в верстку.
На рекламе текст: RepDom.info Информационный портал о Доминикане. Обзоры. Авторские статьи. Новости. Форум.
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