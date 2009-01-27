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Нужен дизайн рекламы в газету. Размеры 190,5 х 127 мм.

Реклама сайта - информационного портала про Доминикану. Смысл рекламы - что-то красивое, красивая жизнь, то к чему стремятся люди. Коктель пина-колада, пляж, океан и пр.

Прошу делать в едином стиле с сайтом. Дизайн первой страницы сайта в прикрепленном файле.

Бюджет 35 долларов. Надо срочно, поскольку нужно отдавать газету в верстку.

На рекламе текст: RepDom.info Информационный портал о Доминикане. Обзоры. Авторские статьи. Новости. Форум.