Оформление CD

$50
Верстка полиграфииЗавершен35 заявок530 просмотров
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Требуется макет оформления компакт-диска. Срочно.

Желательно, присутствие исполнителя в Харькове (возможна оплата наличными).

Текст отошлю исполнителю. Цвета и логотип - как в прилагаемом эскизе.

15 лет назад
neks
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Dizzyco
Андрей 
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
15 лет назад
$20
1 день
Грамотный спец. Предоставил выбор вариантов и дал ценные рекомендации по тиражированию
Адекватный, понимающий чего хочет заказчик. Четко поствил задачу, четко оплатил. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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