Dizzyco

Андрей Dizzyco

 
54 годаУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
WordPress, PHP/MySQL, XHTML/CSS/JavaScript, XML/XSLT. Web-design, логотипы

Вебразработка: HTML5, СSS, PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, jQuery, XSLT, XSL-FO.

Любые работы с CMS Wordpress.

Опыт написания и согласования проектной технической документации. Интеграция веб-сайтов с системой платежей.

Adobe Photoshop, Corel Draw.

давно не обновлял портфолио

PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSjQueryAjaxPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
75%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
13
безопасных платежей
ТОП-50
Веб-программирование
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Отзывы заказчиков
Petrovskiy
Игорь 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
9 месяцев назад
Импорт данных в wordpress
Спасибо за работу, все сделано отлично!
Спасибо за интересную задачу и сотрудничество; и еще: за качественно подготовленные тестовые данные
Ответный отзыв
ILSHA
29 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Подтверждение удаление товара
Все отлично советую
Решительный и порядочный клиент
Ответный отзыв
Petrovskiy
Игорь 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
год назад
Требуется крипт импорта курсов в MasterStudy LMS WordPress Plugin
Замечательно, спасибо за выполненную работу! Скрипт написан, работает, буду обращаться еще!
Спасибо за терпение и плодотворную коммуникацию
Ответный отзыв
Philosophy
Эндрю 
42 годаУкраина
год в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
год назад
Привести в дизайн шаблон письма
Быстрая и компетентная работа.
Эффективно сотрудничать и легко достичь взаимопонимания
Ответный отзыв
thekobezzz
Вячеслав 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$85
10 баллов
4 года назад
Создание сайта на wordpress и установка темы
Отличный исполнитель. Профессиональный подход и качество на уровне! Вменяемые цены. Рекомендую.
комфортно работать, продуктивно общаться - рекомендую
Ответный отзыв
Веб-программирование
7 отзывов
от $50
от 2 дней
#30
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $500
от 10 дней
#67
Сайты «под ключ»
2 отзыва
от $1000
от 24 дней
#201
HTML-верстка
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#976
Интернет-магазины
1 отзыв
от $800
от 14 дней
#262
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $400
от 8 дней
#531
Шрифты
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#199
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $500
от 10 дней
#676
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#741
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#886
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#892
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#915
Презентации
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1131
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
#1799
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#2342
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2647
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3189
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