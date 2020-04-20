WordPress, PHP/MySQL, XHTML/CSS/JavaScript, XML/XSLT. Web-design, логотипы
Вебразработка: HTML5, СSS, PHP, MySQL, JavaScript, AJAX, jQuery, XSLT, XSL-FO.
Любые работы с CMS Wordpress.
Опыт написания и согласования проектной технической документации. Интеграция веб-сайтов с системой платежей.
Adobe Photoshop, Corel Draw.
давно не обновлял портфолио
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$130
средняя цена заказа
75%
заявок принято заказчиками
1
постоянных заказчиков
13
безопасных платежей
ТОП-50— Веб-программирование
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
9 месяцев назад
Спасибо за работу, все сделано отлично!
Ответный отзыв
Спасибо за интересную задачу и сотрудничество; и еще: за качественно подготовленные тестовые данные
$5
10 баллов
10 месяцев назад
Все отлично советую
Ответный отзыв
Решительный и порядочный клиент
$150
10 баллов
год назад
Замечательно, спасибо за выполненную работу! Скрипт написан, работает, буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Спасибо за терпение и плодотворную коммуникацию
$30
10 баллов
год назад
Быстрая и компетентная работа.
Ответный отзыв
Эффективно сотрудничать и легко достичь взаимопонимания
$85
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель. Профессиональный подход и качество на уровне! Вменяемые цены. Рекомендую.
Ответный отзыв
комфортно работать, продуктивно общаться - рекомендую
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7 отзывов
от $50
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