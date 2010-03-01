Салон красоты
Сайты «под ключ»
Добавлена349 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт салона красоты с возможность предварительного заказа времени посещения. 4 языка. Дизайн по эскизам заказчика, верстка, программирование темы для WordPress, настройка плагинов, установка на хостинг заказчика.