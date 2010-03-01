Салон красоты

Сайты «под ключ»
Добавлена
14 лет назад
349 просмотров
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http://vanillasky.ee/

Сайт салона красоты с возможность предварительного заказа времени посещения. 4 языка. Дизайн по эскизам заказчика, верстка, программирование темы для WordPress, настройка плагинов, установка на хостинг заказчика.