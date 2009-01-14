Дизайн обложки для диска

Верстка полиграфииЗавершен31 заявка689 просмотров
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Необходимо разработать дизайн упаковки для диска с програмой.

Упаковка представляет собой лист формата A4 согнутый пополам.

Необходимо эстетически красивое оформление в котором должно читаться следующее:

Внутри упаковки находится программа, которая позволит вам понизить затраты на интернет до 80%.

Так же следует упомянуть такие цифры как - 1 ГБ, 1 год и "до 80%"

Помимо всего прочего обязательно наличие слов - GPRS, EDGE, ADSL2+

Слоган должен быть следующим - "Прокачай свой интернет"

Пожелание: хотелось бы это увидеть все в стиле наподобие как буклеты мегафона.

15 лет назад
satrau
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Cawin
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$15
2 дня
Первый, кто прислал пример работы. Нарисовано хорошо, идея дизайна тоже хорошая, но чуток не совпало с моим воображением. Приятно работать с человеком, который делает дело, а не отсылает к портфолио.
Приятный в общении человек. Как заказчик четко знает, что хочет и может это донести до дизайнера. Желаю успехов и рекомендую другим. 10баллов.
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