Дизайн обложки для диска

Необходимо разработать дизайн упаковки для диска с програмой.

Упаковка представляет собой лист формата A4 согнутый пополам.

Необходимо эстетически красивое оформление в котором должно читаться следующее:

Внутри упаковки находится программа, которая позволит вам понизить затраты на интернет до 80%.

Так же следует упомянуть такие цифры как - 1 ГБ, 1 год и "до 80%"

Помимо всего прочего обязательно наличие слов - GPRS, EDGE, ADSL2+

Слоган должен быть следующим - "Прокачай свой интернет"

Пожелание: хотелось бы это увидеть все в стиле наподобие как буклеты мегафона.