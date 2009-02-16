Дизайн газеты

Ищу дизайнера для исполнения серии интересных и стильных обложек альбомов для выпускников 9х и 11х классов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн местной газеты. 10 страниц, формат А3 или А4.
Разработка понятной логичной структуры, определение местоположение блоков информации и рекламы.
Разработать сам каркас газеты, гарнитуру шрифта и общие характеристики текста, шрифт и вид заголовков, фурнитура (все фиксированные элементы оформления: линейки, логотипы блоков, рубрики колонок и т.д.)
Внешний вид должен быть естественным, непринужденным, цвета пастельные. Газета цветная.
Опыт подобной работы желателен.
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