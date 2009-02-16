Дизайн газеты

Необходим флаер размера 9х15 для ночной тематической вечеринки в стиле chicago от исполнителя требуется: художественный вкус, воображение. В принципе идея дизайна флаера у меня есть. Можно сделать в стиле постера Разыскивается. написать You WANTED и наже сексуальную ...