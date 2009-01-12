Разработка дизайна квартального календаря

$30
Верстка полиграфииЗакрыт19 заявок292 просмотра
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Требуется разработка макета подложки для квартального календаря, для фирмы занимающаяся оргтехникой.

Приветствуется креативные идеи при желательном сохранение фирменного стиля.

Материалы для дизайна: www.arko66.ru или при дополнительном запросе.

Условия по оплате: выплата денег возможна безналичным переводом, webmoney или Яндекс.деньги

Дополнительные вопросы по ICQ: 15-13-111

15 лет назад
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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