Разработка дизайна квартального календаря

Необходимо разработать дизайн упаковки для диска с програмой. Упаковка представляет собой лист формата A4 согнутый пополам. Необходимо эстетически красивое оформление в котором должно читаться следующее: Внутри упаковки находится программа, которая позволит вам понизить затраты на интернет до 80%. Так ...