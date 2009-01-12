Сверстать модуль 1/2 полосы для каталога

Необходимо разработать дизайн упаковки для диска с програмой. Упаковка представляет собой лист формата A4 согнутый пополам. Необходимо эстетически красивое оформление в котором должно читаться следующее: Внутри упаковки находится программа, которая позволит вам понизить затраты на интернет до 80%. Так ...
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Доброго!
Необходимо сверстать по шаблону и исходникам модуль размером 146x210 мм плюс 3 мм на технологическое поле для публикации в бумажном издании. Дизайн модля см в приложении к данному объявлению. Исходники для него даем.
Исполнить нужно сегодня (14.01) до 18.00.
Все подробности при личном общении.
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