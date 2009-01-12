Сверстать модуль 1/2 полосы для каталога

Доброго!

Необходимо сверстать по шаблону и исходникам модуль размером 146x210 мм плюс 3 мм на технологическое поле для публикации в бумажном издании. Дизайн модля см в приложении к данному объявлению. Исходники для него даем.

Исполнить нужно сегодня (14.01) до 18.00.

Все подробности при личном общении.