Сверстать листовки

Мне нужно сделать плакаты С Описанием Соляриев. Полное Описание соляриев,весь текст все в прикрепленном файле. Есть фотографии соляриев,для серии 6900,7900,5600 пришлю следующим письмом.

Если текст уместится,то размер плаката будет А4. Фотографию можно уменьшить.