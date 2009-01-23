Дазайн открыток

Чрезвычайно исполнительный фрилансер. Вошла в положение (заказ надо было сделать за 2 дня), отложила все дела и занималась исключительно моим проектом. Результат - отличный. Предоставила 2 варианта календаря, мы не смогли выбрать, и поэтому оба решили напечатать. Открытки получились красивые, красочные, в духе праздника. Все сделано профессионально - сегодня отдали в типографию, у печатников не возникло ни одного вопроса. Все супер! Одно "но" - работы запрещено помещать в портфолио.