Дазайн открыток

Необходимо нарисовать флаер для мероприятия, в срок сегодня-завтра, подробности при общении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется разработать дизайн поздравительных открыток и календаря, посвященных 14 февраля. Продукция должна быть подготовлена под печать в типографии. Обращаться только профессионалам. Свои предложения оставляйте здесь, в личку и icq просьба ничего не писать. Обязательно наличие портфолио, ибо выбирать буду исключительно по этому критерию :)
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