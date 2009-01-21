Дизайн флаера (срочно)

$50
Верстка полиграфииЗавершен53 заявки716 просмотров
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Необходимо нарисовать флаер для мероприятия, в срок сегодня-завтра, подробности при общении.

15 лет назад
wtd
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
DilE
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Все сделал в срок, приятно удивил резлятатом и уровнем исполнения, прислушивается ко всем требованиям заказчика.
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