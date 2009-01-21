Необходимо создать сайт (при том неважно сделаете ли Вы его с нуля или украдете шаблон), важно, чтобы он был сделан под наши требования, с поддержкой ряда функций: голосование, рейтинг, поиск и т.д. (подробнее в ТЗ), ...