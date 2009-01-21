Требуется отрисовать макет афиши А3 для клубного мероприятия. Конечный формат - фотошоп. Приветствуется опыт в создании и подготовки продукции для типографии, знание деталей. От исполнителя требуется креативность, исполнительность, обязательность. Бюджет до 900 р. Оплата через ...
- $50Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходимо создать сайт (при том неважно сделаете ли Вы его с нуля или украдете шаблон), важно, чтобы он был сделан под наши требования, с поддержкой ряда функций: голосование, рейтинг, поиск и т.д. (подробнее в ТЗ), ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется отрисовать макет афиши А3 на клубное мероприятие. Конечный формат - фотошоп. Приветствуется опыт в создании и подготовки продукции для типографии, знание деталей. От исполнителя требуется креативность, исполнительность, обязательность. Бюджет до 900 р. Оплата через ...Завершен14 лет назад
- $50
Необходимо создать макет афишы с анонсом мероприятия (вечеринка в клубе). Бюджет: от 700 до 900 р. Конечный формат - фотошоповский. Более подробную информацию предоставлю при общении. Желателен опыт подобной работы или работы в ...Завершен14 лет назад
Необходимо создать флаер. Срок до ночи субботы. чтобы была возможность откорректировать до воскресенья. Тематика - Новогодняя. Цена - до 1000 руб. Опыт создания флаеров для печати - обязателен. 301910598 АськаЗавершен14 лет назад
Нужно нарисовать два флаера и разработать логотип - за каждый флаер по 800 р, за лого 400 - соответсвенно общий бюджет 2000 р. Подробности при перепискеВерстка полиграфии71 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать флаер. Срок 2-3 дня максимум. Подробности при общении. Бюджет - 700-900 рВерстка полиграфии91 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать флаер. Срок 1-2 дня. Подробности при общении.)) you are welcomeИллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать флаер для мероприятия, в срок сегодня-завтра, подробности при общении.Завершен15 лет назад