wtd

Владимир Ерим wtd

 
38 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Создание флаера.
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Оплата в срок.
Заказ по созданию макета флаера был сделан очень оперативно с учетом всех требований.
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G-trash
Кирилл 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Создание макета афиши клубного мероприятия
Хороший заказчик. Все прошло отлично. Рекомендую!
Отлично справился с заданием (создание макета афишы для клубного мероприятия). Очень понравилась работа, стильная и не банальная.
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vdv0510
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$31
10 баллов
14 лет назад
Создание макета афиши
Хороший заказчик:) Работали без предоплаты, и оплатили сразу без задержек, в удобном мне формате денег... Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Плюс интересная тема была. Спс :)
В срок и оперативно выполнил работу. Учел пожелания, предоставил различные варианты.
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