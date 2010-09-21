Создание макета афиши клубного мероприятия

Требуется отрисовать макет афиши А3 для клубного мероприятия. Конечный формат - фотошоп. Приветствуется опыт в создании и подготовки продукции для типографии, знание деталей. От исполнителя требуется креативность, исполнительность, обязательность. Бюджет до 900 р. Оплата через яндекс деньги или вебмани. По предоплате работаю только с людьми, которых уже знаю. При успешном выполнении работы возможно дальнейшее сотрудничество. Срок создания данной афиши до 3-х дней.