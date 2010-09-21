Создание макета афиши клубного мероприятия

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен20 заявок336 просмотров
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Требуется отрисовать макет афиши А3 для клубного мероприятия. Конечный формат - фотошоп. Приветствуется опыт в создании и подготовки продукции для типографии, знание деталей. От исполнителя требуется креативность, исполнительность, обязательность. Бюджет до 900 р. Оплата через яндекс деньги или вебмани. По предоплате работаю только с людьми, которых уже знаю. При успешном выполнении работы возможно дальнейшее сотрудничество. Срок создания данной афиши до 3-х дней.

13 лет назад
wtd
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
skahouse
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Проект - создание афиши для клубного мероприятия. Было сделано быстро, юыли учтены все пожелания, подход интересный, решение нетривиальное. В дальнейшем буду обязательно работать еще.