Иллюстрированная шапка для социальной сети

Здравствуйте! Требуется 2-3 человека на обводку изображений в Корел. Пример исходного изображения и желаемого результата, в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Скоро будет сайт "Город блогеров" - сообщество блогеров, социальная сеть
Ему нужна красивая иллюстрированная шапка.
Как пример того, о чём речь - http://blogonika.ru/ - но тут блог одного человека и город какой-то маленький, невнушительный, такое не нужно. Хотелось бы чего-нибудь более мегаполисного, сообщество всё-таки, и более мелкие элементы.
Шапка размером примерно 1000x200 (возможно будет чуть уменьшена)
Предлагайте, пожалуйста, цены и по возможности текстовое описание того, что вы нарисуете. Выбирать исполнителя буду комплексно: цена + портфолио + описание иллюстрации (если будет).
Сроки не сильно важны, главное чтобы скорость не отразилась на качестве, время терпит.
Спасибо за внимание, надеюсь на сотрудничество.
P.S. Потом наверняка потребуются иконки для сайта, если не затруднит и если занимаетесь этим - укажите заодно цены на изготовление иконок (за штуку)
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужно нарисовать диплом по образцу, размер А4, в кореле. Обрацец и материалы будут даны исолнителю.Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо, имея BMP файл, перерисовать его часть с текстом поменяв только название "текст". Например: слово "ILLUSIONIST" поменять на "MIRACLE MAN" не изменяя основной фон, т.е. подрисовав его там где будет нужно. Соответственно новую надпись сделать в ...Завершен13 лет назад
- $150
Требуется срочно создать 25 макетов ростовых мишеней для интерактивного пневматического тира. Размеры стоячей мишени – в пределах 175*65 см. Все персонажи должны быть разными – террористы в разных позах и с разным оружием; мирные жители – ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна иллюстрация высокого качества прорисовки, размер 1200-800 или 1000-800 Подробности при личной переписке. В сообщениях указываем стоимостьЗавершен13 лет назад
Нужно 3 рисунка на бесцветном фоне ,или на фоне под цвет сайта Карта мира , России ,УкраиныЗавершен13 лет назад
Требуется разработать 7 иллюстрация для сайта autoterminal.jpИллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно отрисовать три зала. Предоставить в формате .eps .al (adobe illustrator) Пример и наброски в приложении. Ширина 650px. Вопросы в IcqЗавершен13 лет назад
Необходимо обработать рисунок в Corel в проекте указывайте, пожалуйста, стоимость работы и срокиЗавершен13 лет назад
Есть два готовых изображения. На первом есть рамка, в центре изображения, которую необходимо сделать аналогично на втором изображении. То есть наложить изображения друг на друга, и перенести изображение рамки на новый рисунок, сделав с рамкой небольшую прозрачность ...Завершен13 лет назад