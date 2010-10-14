Иллюстрированная шапка для социальной сети

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок341 просмотр
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Всем привет!

Скоро будет сайт "Город блогеров" - сообщество блогеров, социальная сеть

Ему нужна красивая иллюстрированная шапка.

Как пример того, о чём речь - http://blogonika.ru/ - но тут блог одного человека и город какой-то маленький, невнушительный, такое не нужно. Хотелось бы чего-нибудь более мегаполисного, сообщество всё-таки, и более мелкие элементы.

Шапка размером примерно 1000x200 (возможно будет чуть уменьшена)

Предлагайте, пожалуйста, цены и по возможности текстовое описание того, что вы нарисуете. Выбирать исполнителя буду комплексно: цена + портфолио + описание иллюстрации (если будет).

Сроки не сильно важны, главное чтобы скорость не отразилась на качестве, время терпит.

Спасибо за внимание, надеюсь на сотрудничество.

P.S. Потом наверняка потребуются иконки для сайта, если не затруднит и если занимаетесь этим - укажите заодно цены на изготовление иконок (за штуку)

13 лет назад
artsav
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
nadya_la
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$75
5 дней
Отличная работа! Пожелания и замечания были учтены. Качественно
Великолепный заказчик, работать с ним было одно удовольствие! Профессионален, приятен в общении. Рекомендую всем!