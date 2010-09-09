Нарисовать диплом по образцу, в кореле

Здравствуйте! Требуется 2-3 человека на обводку изображений в Корел. Пример исходного изображения и желаемого результата, в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать диплом по образцу, размер А4, в кореле. Обрацец и материалы будут даны исолнителю.
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