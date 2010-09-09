Нарисовать диплом по образцу, в кореле

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки186 просмотров
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Нужно нарисовать диплом по образцу, размер А4, в кореле. Обрацец и материалы будут даны исолнителю.

13 лет назад
badmaiden
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mexico70
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$1
1 день
Все супер, оперативно и четко по заданию =)
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