Требуется нарисовать иллюстрацию

Здравствуйте! Требуется 2-3 человека на обводку изображений в Корел. Пример исходного изображения и желаемого результата, в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна иллюстрация высокого качества прорисовки, размер 1200-800 или 1000-800
Подробности при личной переписке.
В сообщениях указываем стоимость
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки4 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Нужно 3 рисунка на бесцветном фоне ,или на фоне под цвет сайта Карта мира , России ,УкраиныЗавершен13 лет назад
Требуется разработать 7 иллюстрация для сайта autoterminal.jpИллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно отрисовать три зала. Предоставить в формате .eps .al (adobe illustrator) Пример и наброски в приложении. Ширина 650px. Вопросы в IcqЗавершен13 лет назад
Необходимо обработать рисунок в Corel в проекте указывайте, пожалуйста, стоимость работы и срокиЗавершен13 лет назад
Есть два готовых изображения. На первом есть рамка, в центре изображения, которую необходимо сделать аналогично на втором изображении. То есть наложить изображения друг на друга, и перенести изображение рамки на новый рисунок, сделав с рамкой небольшую прозрачность ...Завершен13 лет назад
- $16
Здравствуйте, Для сайта www.zadanie.ua нужно нарисовать 3 картинки. 1)Картинка для раздела Лента Услуг(http://zadanie.ua/service). Вместо женщины с надписью- Customer service, our priority. Размер - 170*200 2)Картинка для раздела Биржа Заданий. Она будет находится также как и в Ленте услуг(пока ее ...Завершен13 лет назад
Нужно отрисовать 10 картинок (тизеров, иллюстраций) размером 540 на 180 гармонично вписывающихся в общий дизайн сайта www.migtrans.ru/ ТЗ На каждой картинке должна быть газель стоящая боком, газели в отличие от перевозимого груза должны ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт13 лет назад
Сделать 5 картинок. Подробнее в файлеЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать рисунок (разрешение от 1014x639 пикселей - именно эти пропорции, в котором содержится: петля мебиуса, динамика, мини-парад планет. Все на черном фоне, золотом. И точно такой же, но вместо золота - серебро-серый. Идеи рисунков, которые ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад