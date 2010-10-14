Требуется нарисовать иллюстрацию

Иллюстрации и РисункиЗавершен41 заявка574 просмотра
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Нужна иллюстрация высокого качества прорисовки, размер 1200-800 или 1000-800

Подробности при личной переписке.

В сообщениях указываем стоимость

13 лет назад
sneh
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
zhenia_master
Евгений 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Очень хорошая команда исполнителей. Все сделали просто замечательно, хоть я по ходу внес изменение в ТЗ,все было выполнено. Отличное соотношение цены и качества....Всем советую... Буду и дальше с ними сотрудничать
Очень положительный заказчик и просто приятный человек.. Очень доволен сотрудничеством.. Задержок с оплатой нету...!!! .. Постоянно на связи.. всем рекомендую!!!