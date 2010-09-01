Нужно отрисовать 10 картинок (тизеров, иллюстраций

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок340 просмотров
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Нужно отрисовать 10 картинок (тизеров, иллюстраций) размером 540 на 180 гармонично вписывающихся в общий дизайн сайта www.migtrans.ru/

ТЗ

На каждой картинке должна быть газель стоящая боком, газели в отличие от перевозимого груза должны отличатся, какие-то могут повторятся, у повторяющихся пусть меняется цвет кабины.

5 картинок “перевозки грузов”:

1. Перевозка мебели: газель мебельный фургон удлинённая, в газель несут мебель грузчики, на улице стоит какая-то мебель, на заднем фоне жилой дом, за ним можно какой-то город изобразить.

2. Перевозка стройматериалов: газель усиленная, в неё грузчики таскают какие-то стройматериалы, рядом лежат мешки с цементом, таскают или с рынка или со строй-магазина.

3. Перевозка бытовой техники: в газель несут холодильник или телек плазменный, на земле стоят, плита, холодильник, на заднем фоне жилой дом, за ним можно какой-то город.

4. Перевозки продуктов питания: газель-рефрежератор, в неё несут продукты которые портятся, на заднем фоне рынок.

5. Перевозка пианино, грузчики несут пианино, в газель, на заднем фоне жилой дом, за ним можно какой-то город изобразить.

5 картинок “переезды”:

На каждой картинке должна быть газель стоящая боком, газели в отличие от перевозимого груза должны отличатся, важную роль играет задний фон.

1. Квартирный переезд: большая газель, в неё несут грузчики шкаф, на земеле ждут погрузку ящики с книгами, бытовая техника, мебель, несут всё из жилого дома.

2. Офисный переезд: грузчики несут комп. Технику, на зеле стоят коробки, офисный стол и стул, техника, на заднием фоне офисное здание.

3. Дачный переезд: тоже, что и в квартирном, но на заднем фоне загородный дом, как-бы несут из него.

4. Переезд в другой город. Большая газель или несколько, несут всё тоже саоме, что в квартирном и дачном, из жилого дома.

5. Промышленный переезд, с завода несут какие-то станки на заднем фоне, завод или ещё, что-то, стоят нескольок усиленных газелей.

Точные картинки перед отрисовкой будут обсуждены с исполнителем, модели газелей покажу или можно посмотреть здесь: gruzcont.ru/price.html

Куда будут вставлены картинки в аттаче.

От вас цена и сроки.

Идеально 8-11 тыс. руб. за всё.

13 лет назад
tema-84
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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