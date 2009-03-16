tema-84

Артём tema-84

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Телефон: +7 (915) 297-89-88

аська: 555035

эл. почта: [email protected]

  • Иконки для сайта такси

    $120

    Предоплата ВМР или ЯД. 30-50%. Нужно 20-25 иконок для сайта такси. Можно не особо навороченные, но красивые. Рассчитываю, от 100 до 300 р. за иконку. Вектор или растр не важно, размеры стандартные. ...

    Иконки и Пиксель-арт36 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Вёрстка макета сайта

    $40

    От 500 до 1500 руб., предоплата ВМР или Я.Деньги Необходимо сверстать резиновый макет для сайта, по сути мне нужен лишь каркас с некоторым оформлением. Резиновыми будет – шапка, обрамлённый жёлтыми квадратами блок ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработки для VaM Shop (osCommerce)

    $140

    Бюджет 4000-6000 руб. предоплата 1. В модуле массового изменение цен сделать возможность изменение цен не только у выбранного товара, но и у его атрибутов 2. Когда задаёшь атрибуты хотелось ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шапка для сайта такси

    $130

    Всем спасибо за участие, исполнитель - http://www.free-lance.ru/users/Dogeva Бюджет от 3000 до 6000 руб., хотелось бы уложиться в 4500 руб. (предоплата вебмани или яд) Сроки 4-14 дней ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад