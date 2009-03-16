Нужно отрисовать 10 картинок (тизеров, иллюстраций) размером 540 на 180 гармонично вписывающихся в общий дизайн сайта www.migtrans.ru/ ТЗ На каждой картинке должна быть газель стоящая ...
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- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт15 лет назад
- $120
Предоплата ВМР или ЯД. 30-50%. Нужно 20-25 иконок для сайта такси. Можно не особо навороченные, но красивые. Рассчитываю, от 100 до 300 р. за иконку. Вектор или растр не важно, размеры стандартные. ...Иконки и Пиксель-арт36 заявокЗакрыт16 лет назад
- $40
От 500 до 1500 руб., предоплата ВМР или Я.Деньги Необходимо сверстать резиновый макет для сайта, по сути мне нужен лишь каркас с некоторым оформлением. Резиновыми будет – шапка, обрамлённый жёлтыми квадратами блок ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $140
Бюджет 4000-6000 руб. предоплата 1. В модуле массового изменение цен сделать возможность изменение цен не только у выбранного товара, но и у его атрибутов 2. Когда задаёшь атрибуты хотелось ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $130
Всем спасибо за участие, исполнитель - http://www.free-lance.ru/users/Dogeva Бюджет от 3000 до 6000 руб., хотелось бы уложиться в 4500 руб. (предоплата вебмани или яд) Сроки 4-14 дней ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт16 лет назад