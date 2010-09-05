Сделать рамку на изображении, по образцу (фотошоп)

Есть два готовых изображения.

На первом есть рамка, в центре изображения, которую необходимо сделать аналогично на втором изображении.

То есть наложить изображения друг на друга, и перенести изображение рамки на новый рисунок, сделав с рамкой небольшую прозрачность и градиент(как на первом изображении).

Основной смысл заключается в работе в Фотошопе, со слоями, наложением слоев, прозрачностью и градиентами.

Работа будет не сложной для того, кто в этом разбирается.

Файлы изображений предоставлю после всех согласований.