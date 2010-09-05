Сделать рамку на изображении, по образцу (фотошоп)

Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть два готовых изображения.

На первом есть рамка, в центре изображения, которую необходимо сделать аналогично на втором изображении.

То есть наложить изображения друг на друга, и перенести изображение рамки на новый рисунок, сделав с рамкой небольшую прозрачность и градиент(как на первом изображении).

Основной смысл заключается в работе в Фотошопе, со слоями, наложением слоев, прозрачностью и градиентами.

Работа будет не сложной для того, кто в этом разбирается.

Файлы изображений предоставлю после всех согласований.

13 лет назад
webodel
61 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
DOLCEDOLCEVITA
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Из предложенных вариантов исполнителей, мы с Еленой наиболее быстро и правильно поняли друг друга. Спасибо за хорошо выполненную работу.
Александр - хороший заказчик. Все четко, ясно и по делу. Быстрая оплата. Отличное сотрудничество. Всем рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Покраска коридора в детском саду

    $50

    Приветствую. Молодому родителю (мне) поручили в детском саду коридор покрасить акриловой краской. Не за себя прошу, а за детей.. у кого светлое воображение прошу помочь с идеей как детям покрасить стены так, чтобы и спокойно постельные тоны ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны 3 картинки

    $16

    Здравствуйте, Для сайта www.zadanie.ua нужно нарисовать 3 картинки. 1)Картинка для раздела Лента Услуг(http://zadanie.ua/service). Вместо женщины с надписью- Customer service, our priority. Размер - 170*200 2)Картинка для раздела Биржа Заданий. Она будет находится также как и в Ленте услуг(пока ее ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно отрисовать 10 картинок (тизеров, иллюстраций

    Нужно отрисовать 10 картинок (тизеров, иллюстраций) размером 540 на 180 гармонично вписывающихся в общий дизайн сайта www.migtrans.ru/ ТЗ На каждой картинке должна быть газель стоящая боком, газели в отличие от перевозимого груза должны ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рисунок на основании исходников и идей

    Необходимо создать рисунок (разрешение от 1014x639 пикселей - именно эти пропорции, в котором содержится: петля мебиуса, динамика, мини-парад планет. Все на черном фоне, золотом. И точно такой же, но вместо золота - серебро-серый. Идеи рисунков, которые ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Коллекционная карточная игра

    $200

    Требуется нарисовать 36 карт для коллекционной карточной игры. Задумка в следующем. Есть игра "Некромикон": http://dagobah.net/flash/necronomicon.swf Её надо переделать под манер современных субкультур: http://dl.dropbox.com/u/493679/subkultura.pdf Карты должны быть яркими, прикольными, стёбными! Стиль близкий к анимешному, т.е. не нужно ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется сделать копию с оригинала

    $50

    Есть несколько исходных изображений рыцарей с доспехами - требуется перенести их все на одно изображение дополнив некоторыми деталями как понимаю нужен настоящий художник/перерисовщик - если правильно выразился пример одного из рыцарей в приложении так же хотелось бы увидеть ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарисовать эксклюзивные роскошные вензеля и брошку

    $100

    Есть структура, Нужно по образцу нарисовать реалистическую брошку(в которой будит находиться логотип) и от которой развиваются роскошные вензеля (смотреть прикреплённый файл). ПРЕДУПРЕЖДАЮ СРАЗУ - ВАРИАНТ - ВНАЧАЛЕ ПРЕДОПЛАТА, ПОТОМ НАЧНУ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ - НЕ КАТИТ!!! МНЕ НУЖЕН ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна помощь по Photoshop

    Нужна помощь по Photoshop. Помогите мне создать такой слой, как в Windows 7 стиль AERO. Прозрачным слой я сделал, а вот как сделать его размазанным, чтобы когда я этот слой перемещал над какой-то картинкой, то через него ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать ценник

    Требуется нарисовать вот такой вот ценник, только фон ценника красный, рамка внутри белая, цена белая http://rm-pack.ru/uploadedFiles/images/122634_x.png

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад